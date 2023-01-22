Премьер Швеции Кристерссон назвал сжигание Корана у посольства Турции неуважением к мусульманам

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон Фото: REUTERS

Ация с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является неуважением к мусульманам, считает председатель правительства Швеции Ульф Кристерссон.

«Свобода слова является фундаментальной частью демократии, но то, что законно, необязательно уместно. Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения», – написал премьер-министр королевства в Twitter.

Кристерссон выразил сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило сожжение Корана у здания турецкого посольства.

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести возле посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он провел акцию в субботу, 21 марта. До этого в центре Стокгольма прошла демонстрация против членства Швеции в НАТО и договоренностей с Турцией.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пожелал участникам акции с сожжением священной книги мусульман у посольства Турции в Стокгольме «гореть им в аду».