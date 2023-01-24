WSJ: администрация Байдена может отправить Украине танки M1 Abrams в течение недели

На запрос Wall Street Journal о планах по поставкам Белый дом отказался давать комментарии Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена продумывает отправку значительного количества танков Abrams M1 в Украину и может объявить о поставках уже на этой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей США.

"Это объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится отправить меньшее количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами", - пишет издание.

В материале также сказано, что подобная процедура уладит трансатлантические разногласия по поводу танков, которые "угрожали открыть трещины" в отношениях западных союзников.

На запрос Wall Street Journal о планах по поставкам Белый дом отказался давать комментарии.

Отмечается, что изменение позиции США последовало за телефонным разговором между президентом Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем 17 января 2023 года, в ходе которого г-н Байден согласился рассмотреть вопрос о поставке танков Abrams вопреки решению Пентагона.

Напомним, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на ответственное лицо в Пентагоне сообщил, что президент США Джо Байден готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы сподвигнуть Германию к поставкам танков Leopard 2.

По словам собеседника из Пентагона, ФРГ "необходимо перестать упрямиться и передать Leopard Украине". Он отметил, что для противостояния очередному наступлению России Украине понадобится 500 танков.