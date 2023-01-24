Гладков заявил, что с начала обстрелов ВСУ Белгородской области погибло 25 человек

Губернатор Белгородской области Гладков заявил президенту РФ Путину, что в регионе с начала обстрелов пострадало 96 человек Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что число погибших с начала обстрелов ВСУ региона достигло 25, а раненых россиян при этом числится 96 человек.

"Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранено", - сказал он.

Гладков отметил, что власти Белгородской области выплачивают семьям погибших и раненых мирных жителей такую же сумму, как и военнослужащим в зоне СВО. По его словам раненым выплачивается 500 тыс. рублей, а семьям погибших - 3 млн рублей.

Напомним, 15 января 2023 года в Белгородской области погибло трое военных в результате детонации боеприпасов в здании бывшего дома культуры. Еще 13 человек пострадали от взрыва. Детонация боеприпасов и пожар произошли в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое. Из-за происшествия пришлось эвакуировать 15 жителей из соседних с ДК домов.