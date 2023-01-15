Трое военных погибли в результате детонации боеприпасов в Белгородской области Фото: REUTERS

В Белгородской области трое военных погибли в результате детонации боеприпасов в здании бывшего дома культуры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Предварительно, трое погибших плюс 13 пострадавших", - заявил собеседник агентства.

Позднее источник РИА проинформировал, что при взрыве боеприпасов в ДК Корочанского района местные жители не пострадали.

Ранее сайт KP.RU писал, что в результате взрыва боеприпасов в на хуторе Белгородской области пострадали десять военнослужащих, рассказали ТАСС в экстренных службах.

Как сообщил собеседник агентства, детонация боеприпасов и пожар произошли в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое. Из-за происшествия пришлось эвакуировать 15 жителей из соседних с ДК домов.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о продлении "желтого" уровня террористической угрозы до 20 января 2023 года.

"Желтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 20 января", - пишет Гладков.