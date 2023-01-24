Глава МИД Украины Кулеба заявил, что недостатки Минского процесса не должны повториться Фото: REUTERS

Украина не намерена заключать подобие минских соглашений с Россией об урегулировании конфликта на Донбассе, которые были достигнуты в 2014 и 2015 годах при посредничестве Германии и Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной во вторник в американской газете Politico.

"Так называемые мирные переговоры, известные как Минский процесс, были инициированы в 2014 году и включали Украину, Россию, Францию и Германию. В течение восьми лет Украина и Запад пытались положить конец войне с помощью политики и дипломатии", - подчеркнул глава МИД Украины безрезультатность процесса Минска.

По словам Кулебы, пока Украина сдерживалась, "Россия наращивала". Минский процесс завершился, когда Россия начала спецоперацию в Украины в конце февраля 2022 года, утверждает дипломат.

В связи с этим он отметил, что всему международному сообществу следует внимательно изучить уроки «Минска», чтобы уже сегодня восстановить международный мир и безопасность.

"Архитекторы Минска считали, что фиксации статус-кво и снижения боевых действий будет достаточно для постепенного ослабления конфликта. Это убеждение, основанное на ложной предпосылке о якобы готовности России идти на компромисс, привело к настоящей катастрофе для Украины, европейского порядка и всего мира", - считает Кулеба.

Отметив еще пять уроков "Минских соглашени", Кулеба заключил, что недостатки Минского процесса не должны повториться. По сути, они должны служить примером того, как не надо договариваться. По его словам, эти договоренности обозначение "попыток договориться о прекращении войны, которая приводит лишь к противоположному результату".

Ранее сайт KP.RU писал, что основные гаранты Минских соглашений, рассказав, что эти договоренности были лишь призваны дать время для перевооружения Украины, открыто расписались в своей лжи, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Как считает врио главы ДНР, заявления бывших лидеров Германии и Франции подтвердили "правильность" решения Москвы о проведении специальной военной операции в Украине.