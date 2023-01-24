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НовостиПолитика24 января 2023 19:11

Житель Украины напал с косой на сотрудников военкомата из-за повестки

Украинец пытался защитить от мобилизации своего брата, которому сотрудники военкомата принесли повестку
Владимир РОМАНЕНКО
Украинец пытался защитить от мобилизации своего брата, которому сотрудники военкомата принесли повестку

Украинец пытался защитить от мобилизации своего брата, которому сотрудники военкомата принесли повестку

Фото: REUTERS

Житель Ровненской области в западной части Украины с косой напал на сотрудников военкомата, которые принесли повестку, сообщил телеканал ТСН. "Напал с косой, потому что принесли повестку: в Ровенской области военные отстреливались от агрессивного местного", - говорится в публикации. Мужчину остановили только выстрелив в воздух несколько раз. По информации телеканала, украинец пытался защитить от мобилизации своего брата, которому и была адресована повестка. О судьбе призывника не сообщается, мужчина с косой получил три года испытательного срока.

Прежде сайт KP.RU писал, что в Украине началась масштабная мобилизация. в Закарпатской области, которая расположена далеко от зоны ведения боевых действий, планируется мобилизовать 10 тысяч человек. Это связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром, предположили в венгерском издании.