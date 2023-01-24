Житель Украины напал с косой на сотрудников военкомата из-за повестки

Украинец пытался защитить от мобилизации своего брата, которому сотрудники военкомата принесли повестку Фото: REUTERS

Житель Ровненской области в западной части Украины с косой напал на сотрудников военкомата, которые принесли повестку, сообщил телеканал ТСН. "Напал с косой, потому что принесли повестку: в Ровенской области военные отстреливались от агрессивного местного", - говорится в публикации. Мужчину остановили только выстрелив в воздух несколько раз. По информации телеканала, украинец пытался защитить от мобилизации своего брата, которому и была адресована повестка. О судьбе призывника не сообщается, мужчина с косой получил три года испытательного срока.

Прежде сайт KP.RU писал, что в Украине началась масштабная мобилизация. в Закарпатской области, которая расположена далеко от зоны ведения боевых действий, планируется мобилизовать 10 тысяч человек. Это связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром, предположили в венгерском издании.