Зеленский назначил Алексея Кулебу на должность замглавы офиса президента Украины

Указ о назначении Кулебы опубликован следом за распоряжением об увольнении с должности главы Киевской области Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность замглавы своего офиса теперь уже бывшего главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя офиса президента Украины", - говорится в распоряжении Зеленского.

Документ разместили сразу после указа об увольнении Кулебы с должности главы областной администрации. Вместе с ним Зеленский освободил от должности еще двух глав регионов и двух подконтрольных территорий Украины.

Согласно распоряжению Зеленского, с должностей освобождаются главы Днепропетровской области Валентин Резниченко, Киевской области Алексей Кулеба, Сумской области Дмитрий Живицкий, а также руководители администраций подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич.

Также сегодня, 24 января 2023 года, глава Украины Зеленский подписал указ об увольнении Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы офиса президента Украины. В нем уточняется, что чиновник отправлен в отставку по собственному желанию согласно ранее поданному заявлению на увольнение.

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