Зеленский обсудил с Макроном возможность дипломатического завершения украинского конфликта

Зеленский обсудил с Макроном дипломатическое решение украинского конфликта и поблагодарил за оружие. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном во вторник 24 января. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, он обсудил с Макроном возможные шаги по дипломатическому урегулированию украинского конфликта. В то же время украинский лидер поблагодарил Макрона за поставку оружия.

«В ходе разговора с Президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО», - сказал Зеленский.

Тем временем глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не намерен заключать с Москвой подобие «Минских соглашений», отметив, что недостатки Минского процесса не должны повториться.

Напомним, Зеленский назвал условием завершения украинского конфликта возвращение к границам 1991 года.

Ранее канцлер ФРГ Шольц призвал президента РФ Путина как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта в Украине.