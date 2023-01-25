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НовостиПолитика24 января 2023 22:58

Зеленский обсудил с Макроном возможность дипломатического завершения украинского конфликта

В то же время украинский лидер поблагодарил Макрона за решение передать Киеву танки
Мария ПАВЛОВА
Зеленский обсудил с Макроном дипломатическое решение украинского конфликта и поблагодарил за оружие.

Зеленский обсудил с Макроном дипломатическое решение украинского конфликта и поблагодарил за оружие.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном во вторник 24 января. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, он обсудил с Макроном возможные шаги по дипломатическому урегулированию украинского конфликта. В то же время украинский лидер поблагодарил Макрона за поставку оружия.

«В ходе разговора с Президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО», - сказал Зеленский.

Тем временем глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не намерен заключать с Москвой подобие «Минских соглашений», отметив, что недостатки Минского процесса не должны повториться.

Напомним, Зеленский назвал условием завершения украинского конфликта возвращение к границам 1991 года.

Ранее канцлер ФРГ Шольц призвал президента РФ Путина как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта в Украине.