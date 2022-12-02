Шольц призвал Путина решить конфликт с Украиной дипломатическим путем

Канцлер ФРГ Шольц призвал президента РФ Путина как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта в Украине Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным призвал его как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта в Украине. Об этом заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск", - заявил Хебештрайт. Стороны договорились поддерживать контакты.

В свою очередь Путин заявил о продолжении массированных ракетных ударов по Украине. По словам президента, это обусловлено "провокациями" Украины в отношении российской инфраструктуры. В качестве примера он привел Крымский мост.

Напомним, Франция и Китай призвали Россию к прекращению огня в Украине и возобновлению переговоров по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем.

Тем временем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия "по очевидным всем разумным людям" причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. "И не наносила удары по всем возможным целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - подчеркивал он. Путин заявлял, что РФ не отступит и достигнет целей и поставленных задач в рамках спецоперации (СВО).

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к мирным переговорам с Россией, предложив "формулу мира". Он призвал Москву обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.