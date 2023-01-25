В России перекрыли канал финансирования причастных к терактам сотрудников СБУ через банки в ЕС. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Российские силовики пресекли канал финансирования причастных к терактам в Херсонской области сотрудников СБУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

Сообщается, что для обналичивания денег использовались банковские счета и карты, владелоьцы которых находились на территории ЕС и банковские ячейки в Польше и Чехии.

Собеседник агентства уточнил, что деньги передавали исполнителям через волонтерские организации.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что украинские военнослужащие 102-й бригады территориальной обороны отказываются выходить на позиции под Гуляйполем на линии соприкосновения в Запорожье.

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