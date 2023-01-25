Посол РФ в США Антонов предупредил, что российские войска уничтожат американские танки на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал возможную поставку американских танков Abrams в Киев «вопиющей провокацией», предупредив, что российские войска уничтожат все поставленные танки.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными», - приводит слова дипломата российское посольство в США.

По словам Антонова, возможная поставка Киеву танков Abrams является вопиющей провокацией против Москвы, которую не получится оправдать это решение словами об «оборонительных вооружениях». «Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», - добавил он.

Напомним, как писал сайт KP.RU, ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон может направить Киеву по меньшей мере 30 танков M1 Abrams.