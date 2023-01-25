Рогов сообщил о провале широкого наступления украинских войск в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские войска сорвали планы широкого наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

«Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации региона, уточнив, что целью украинских войск был выход к побережью Азовского моря.

Как отметил Рогов, на данный момент украинская армия вынуждена стягивать резервы, в том числе с Донецкого направления для того, чтобы удержать свою линию фронта.

Напомним, днем ранее, 24 января, Рогов сообщил, что позиции украинских войск в Запорожской области удалось вскрыть за счет наступательных действий Вооруженных сил (ВС) России, подчеркнув также, что ВСУ ежедневно несет потери как в живой силе, так и военной технике.