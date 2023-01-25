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НовостиЭкономика25 января 2023 7:18

Австрийский политик Грош назвал бессмысленным отказ Вены от российского газа

Получать газ из России через другие страны в четыре раза дороже не имеет смысла, объянил он
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Австрии назвали бессмысленным отказ от российского газа

В Австрии назвали бессмысленным отказ от российского газа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ Австрии от российского газа растянется на годы, но при этом смысла в таком решении нет, считает бывший кандидат в президенты республики Геральд Грош.

«Экономика и промышленность Австрии уже более пяти десятилетий ориентируются на дешевый российский газ. Переключение заняло бы годы и много денег налогоплательщиков. Мало смысла в том, чтобы обходиться без дешевого российского газа, а получать тот же газ из других стран в четыре раза дороже», – заявил он в беседе с РИА Новости.

Как отметил политик, в Австрии уже все убедились в том, что газ из России поступает в страну через другие государства и за более высокую цену. Граждане Австрии вряд ли готовы пожертвовать своими сбережениями ради мошенничества с «моральными ярлыками», добавил Грош.

Напомним, в Австрии в ноябре 2022 года цены на энергоресурсы продолжали оставаться высокими. Так, природный газ подорожал на 109,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.