Создатель "Рика и Морти" отстранен от нового сезона мультсериала из-за обвинений в домашнем насилии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создатель мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд, который также озвучивал его главных героев Рика Санчеса и Морти Смита, отстранен от работы над новым сезоном, поскольку телесеть Adult Swim прекратила сотрудничество с ним после обвинений в домашнем насилии.

«Adult Swim завершила свое сотрудничество с Джастином Ройландом. "Рик и Морти" продолжит выходить. Талантливая и увлеченная делом команда усердно работает над седьмым сезоном», - сказано во вторник, 25 января, в опубликованном в Twitter сообщении телесети.

По данным журнала The Hollywood Reporter, Джастин Ройланд «всегда будет считаться одним из авторов» проекта, однако его единственным исполнительным продюсером будет Дэн Хармон, а главных героев будет озвучивать другой актер.

Ранее телеканал NBC заявил, что Джастин Ройланд обвиняется из-за инцидента, который произошел два года назад - в январе 2020 года, в нанесении телесных повреждений девушке, чье имя засекречено, а также в ее незаконном лишении свободы, которое сопровождалось угрозами, а также насилием.