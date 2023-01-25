Поставки Украине американских танков Abrams грозят растянуться на многие месяцы или годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский танк Abrams, об отправке которых Киеву может сообщить Вашингтон, скорее всего, не прибудут на Украину в ближайшее время. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников, которые заявляют, что поставка займет многие месяцы или даже годы.

Чиновник сообщил изданию, что Abrams, при возможном решении об их поставке Украине, будут предназначены «не для боев в ближайшее время». По его словам, скорее всего, американские танки не будут доставлены Киеву еще многие месяцы.

Тем временем, телеканал ABC, ссылаясь на американского чиновника, также заявляет, что ожидаемые на Украине американские танки на поступят в страну еще более года. Среди причин названа и необходимость заключения американскими властями соответствующих контрактов с производителями.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что Вашингтон может направить Украине по меньшей мере 30 до 50 танков M1 Abrams. Отмечалось, что в среду, 25 января, об этом сообщил президент США Джо Байден.

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