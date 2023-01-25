Рогов заявил о продвижении российских войск в направлении Гуляйполя Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России продвинулись в направлении города Гуляйполе Запорожской области и взяли под контроль несколько населенных пунктов, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«На пологовском участке запорожского фронта наши ребята продвинулись в направлении Гуляйполя, выдавили Зеленского и взяли под контроль несколько опорных пунктов. Один населенный пункт находится чуть юго-восточнее Гуляйполя, другой – чуть юго-западнее, но и там, и там есть успехи», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Рогов заявлял, что Вооруженные силы России ведут наступление в районе городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области. По его словам, в этих направлениях сосредоточены основные наступательные действия российских войск в регионе. Как отметил Рогов, в Орехове и Гуляйполе идут активные столкновения, инициатива пока на стороне российских войск.

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