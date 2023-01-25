В Казани прокуратура затеяла проверку по факту отравления угарным газом четырехлетней девочки

Девочке понадобилась помощь врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 24 января в казанском поселке Дербышки в квартире дома №23А на улице 3-я Кленовая угарным газом отравилась четырехлетняя девочка. На место происшествия вызвали «скорую помощь». Медики осмотрели ребенка, и поставили предварительный диагноз: «отравление угарным газом легкой степени тяжести». Девочку тут же увезли в Детскую республиканскую клиническую больницу.

После этого дежурный врач скорой медицинской помощи, согласно регламенту, сообщил о произошедшем в экстренные службы, делом занялась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства сейчас проводят проверку по факту отравления ребенка угарным газом.

В ходе нее совместно со специалистами будут установлены причины и обстоятельства, которые привели к инциденту. Также прокуратура даст оценку тому, как в этом случае соблюдалось законодательство об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования, сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства Татарстана.