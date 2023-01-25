Столтенберг заявил о нежелании НАТО быть стороной украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс не планирует отправлять свои войска и технику на Украину. О нежелании быть стороной российско-украинского конфликта заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не является стороной войны и останется таковой. Мы не посылаем в Украину свои войска или самолеты НАТО. Но мы поддерживаем их оборудованием», - заявил генсек альянса в интервью газете Die Welt.

При этом Столтенберг указал на опасность эскалации, отметив, что именно поэтому необходимо «усилить военное присутствие НАТО в восточной части альянса». По его словам, именно по этой причине альянс посылает «сигнал Москве» для того, чтобы альянс намерен «защищать каждый дюйм территории НАТО».

Напомним, днем ранее, 23 января, Столтенберг выразил уверенность, что западные страны скорее всего согласуют поставки на Украину танков, включая Leopard, призвав страны-члены альянса подготовить эти танки к поставкам.

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