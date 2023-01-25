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НовостиЗдоровье25 января 2023 8:45

В России выявлено 6 442 случая заболевания коронавирусом 25 января 2023

За прошедшие сутки от COVID-19 в России скончались 44 человека
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В России выявлено 6 442 случая заболевания коронавирусом

В России выявлено 6 442 случая заболевания коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России за минувшие сутки выявлено 6 442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки было выявлено 2 424 заболевших. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург, где инфекцию обнаружили у 713 человек, на третьем Самарская область – там 195 новых пациентов.

Также за прошедшие сутки от коронавируса в России скончались 44 человека, а госпитализированы с инфекцией 899 пациентов. Выздоровели от коронавируса 5 542 человека.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России было выявлено 21 910 020 случев заболевания коронавирусной инфекцией. Умер 394 821 пациент, выздоровели от инфекции 21 321 174 раза.

Напомним, ранее в России выявили первый случай заболеваний вариантом омикрон-штамма коронавируса "Кракен". Сайт KP.RU изучил, откуда он появился, насколько он заразен и опасен, каковы симптомы и как от него будут лечить.