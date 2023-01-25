Пушилин сообщил о боях в кварталах Артемовска, которые недавно удерживались украинской армией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что бои теперь ведутся непосредственно в кварталах Артемовска, которые еще совсем недавно удерживались Вооруженными силами Украины (ВСУ), отметив при этом, что в регионе продолжаются «достаточно жесткие боевые действия», но они идет на окраинах города.

«В Артемовске продолжаются достаточно жесткие боевые действия … Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно еще удерживались противником», - приводит ТАСС заявление врио главы ДНР, сказанное в среду, 25 января.

Напомним, днем ранее, 24 января, Пушилин заявил, что для военных украинской армии остался только один путь в Артемовск, а все другие дороги перерезаны, подчеркнув также, что в самом городе на данный момент продолжаются тяжелые бои, а солдаты ВСУ продолжают сопротивление, перебрасывают туда дополнительные резервы и вооружение.