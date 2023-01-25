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НовостиПолитика25 января 2023 9:23

Песков пока не видит перспектив для дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Ранее украинская сторона предложила провести мирный саммит на площадке ООН
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков пока не видит перспектив для дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Песков пока не видит перспектив для дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Фото: REUTERS

В настоящее время перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине не видно, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас можно только констатировать: перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается», – заявил пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Напомним, ранее Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров Москвы и Киева, отметив, что это невозможно пока действует закон о запрете президенту Украины Владимиру Зеленскому вести их.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля 2022 года «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.

Турция поддержала украинский план по урегулированию конфликта, отметив, что Москва на данный момент выражает готовность к переговорам, а турецкая сторона в свою очередь ведет активную работу в данном направлении.