Песков пока не видит перспектив для дипломатического урегулирования конфликта на Украине Фото: REUTERS

В настоящее время перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине не видно, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас можно только констатировать: перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается», – заявил пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Напомним, ранее Песков заявил об отсутствии перспектив переговоров Москвы и Киева, отметив, что это невозможно пока действует закон о запрете президенту Украины Владимиру Зеленскому вести их.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля 2022 года «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника.

Турция поддержала украинский план по урегулированию конфликта, отметив, что Москва на данный момент выражает готовность к переговорам, а турецкая сторона в свою очередь ведет активную работу в данном направлении.