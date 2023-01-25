«Лукойл» опроверг поставки своей продукции на Украину Фото: REUTERS

«Лукойл» не поставлял в 2022 году продукцию на Украину с завода в Бургасе или по иным каналам, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление компании, которая прокомментировала публикации в СМИ.

«Лукойл», в связи с новой волной спекулятивных публикаций в СМИ, еще раз заявляет, что не имеет контрактов и не поставлял в 2022 году свою продукцию в Украину с завода в Бургасе (Болгария) или через какие-либо иные каналы», – говорится в сообщении.

Компания почеркнула, что такие предположения опровергнуты представителем посольства России в Болгарии.

Также в заявлении отметили, что все заявления о якобы осуществленных поставках происходят в условиях внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы.

Как писал сайт KP.RU, 4 ноября 2022 года портал Dir.bg сообщил, что правительство Болгарии планирует разрешить поставки российской сырой нефти, чтобы не допустить снижения производства предприятия «Лукойл Нефтохим».

Издание уточняло, что в противном случае налоговые поступления в национальный бюджет существенно уменьшатся, а в государстве начнется дефицит топлива и подскочит инфляция.

Ранее премьер-министр страны Кирилл Петков сообщал, что Болгария получила отсрочку по частичному эмбарго на поставки российской нефти до конца 2024 года.

Он отмечал, что отсрочка позволит Софии переориентировать свой нефтеперерабатывающий комплекс на импорт черного золота из других стран.

18 января 2023 года издание Welt сообщило, что Болгария тайно обеспечивала Украину боеприпасами весной 2022 года, оказывая до трети военной помощи вооруженным силам страны.