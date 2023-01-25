В ВСУ признали переход Соледара под контроль российских войск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватов признал потерю украинской армией Соледара и переход этого города под контроль российских войск. Об этом пишет Agence France-Presse.

«После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда … чтобы отступить на подготовленные позиции», - приводит агентство слова представителя ВСУ.

Напомним, Министерство обороны РФ сообщило, что вечером 12 января было завершено освобождение Соледара, который, как подчеркнули в российском военном ведомстве, имеет особое значение для дальнейшего продолжения наступательных действий, в том числе на Артемовск.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал НАТО и Евросоюз нарастить объемы своей военной помощи для Киева на фоне событий под Артемовском и Соледаром.