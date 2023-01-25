Госдума приняла закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых и осужденных Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Госдума РФ приняла в третьем, заключительном чтении закон правительства об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых и осужденных.

Согласно тексту нового закона, собирать пробы ДНК, которые в тексте документа обозначены, как геномная информация, планируют собирать у всех подозреваемых, осужденных, а также такие данные будут собраны при административном аресте. Уточняется, что биометрические персональные данные, которые включают в себя кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Проект закона был внесен в Госдуму РФ два года назад - в начале ноября 2020 года. Ранее отклонили поправки депутата Госдуму РФ от КПРФ Алексея Куринного, предлагающие сократить круг лиц, у которых намерены собирать данную информацию. Предлагалось собирать биометрические персональные данные только у подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких преступлений.