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НовостиВ мире25 января 2023 12:19

Бельгия сообщила Украине об отсутствии исправных танков для поставок

Министр обороны Бельгии сообщил Украине, что страна продала все танки десять лет назад
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Бельгия сообщила Украине об отсутствии исправных танков для поставок

Бельгия сообщила Украине об отсутствии исправных танков для поставок

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер ответила на просьбы Киева поставить танки Leopard, сообщив об отсутствии у Брюсселя исправных танков для их отправки, отметив, что они были распроданы еще десять лет назад.

«Порядка десяти лет назад было решено продать танки, они были уже не в рабочем состоянии», - приводит слова главы военного ведомства телеканал RTL.

Дедондер сообщила, что на данный момент танки хранятся у частных компаний, которые могут их продать Министерству обороны по цене в 500 тысяч евро за единицу, в то время как ранее танки «отдавали за ненадобностью» всего за 10-15 тысяч евро. Тем не менее, глава военного ведомства предложила направить Украине альтернативу.

«Я предложу дополнительную помощь, которая как раз отвечает наиболее актуальным потребностям украинцев в вопросах противовоздушной обороны и противотанковой борьбы, а также в боеприпасах», - заявила министр.

Напомним, сегодня, 25 января, Берлин сообщил о планах направить Киеву 14 танков Leopard 2.