Бельгия сообщила Украине об отсутствии исправных танков для поставок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер ответила на просьбы Киева поставить танки Leopard, сообщив об отсутствии у Брюсселя исправных танков для их отправки, отметив, что они были распроданы еще десять лет назад.

«Порядка десяти лет назад было решено продать танки, они были уже не в рабочем состоянии», - приводит слова главы военного ведомства телеканал RTL.

Дедондер сообщила, что на данный момент танки хранятся у частных компаний, которые могут их продать Министерству обороны по цене в 500 тысяч евро за единицу, в то время как ранее танки «отдавали за ненадобностью» всего за 10-15 тысяч евро. Тем не менее, глава военного ведомства предложила направить Украине альтернативу.

«Я предложу дополнительную помощь, которая как раз отвечает наиболее актуальным потребностям украинцев в вопросах противовоздушной обороны и противотанковой борьбы, а также в боеприпасах», - заявила министр.

Напомним, сегодня, 25 января, Берлин сообщил о планах направить Киеву 14 танков Leopard 2.