Путин выступил на первом съезде российского движения детей и молодежи: вот, что он сказал

Путин выступил на первом съезде российского движения детей и молодежи Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 18 декабря выступил на первом съезде российского движения детей и молодежи.

В своем видеообращении глава государства заявил, что наша страна сможет сделать мир более справедливым.

- Вы наверняка знаете: большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым – таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, - сказал Путин.

Как писал сайт KP.RU, первый съезд российского движения детей и молодежи начался в Москве в это воскресенье. Мероприятие продлится до 20 декабря. В ходе него участникам движения предстоит определиться с названием, направлениями деятельности, а также сформулировать свою миссию и ценности.

Напомним, летом этого года Госдума РФ приняла закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи. Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми смогут стать несовершеннолетние ученики школ, лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.