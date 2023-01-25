Путин назвал День студенчества большим событием в жизни России Фото: wikimedia.org

Президент России Владимир Путин поздравил студентов России с Днем студенчества, назвав его большим событием в жизни всей страны.

«Это большое событие всегда – не только в жизни студентов, но и всей образовательной системы, всей страны. Праздник приятный, радостный и яркий, потому что связан с молодежью», – заявил глава государства в ходе встречи со студентами.

Путин отметил традицию празднования Дня студенчества в России и пожелал студентам успехов.

Напомним, в среду, 25 января, президент РФ во время посещения кластера «Ломоносов» центра МГУ «Воробьевы горы» поддержал инициативу перенести День молодежи на последнюю субботу июня.

Как писал сайт KP.RU, день студента в России традиционно отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные именины российские студенты получили благодаря открытию Московского университета в 1755 году.