Байден выступит с заявлением по военной помощи Киеву 25 января 2023 года Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в среду в полдень по местному времени (20:00 мск) выступит с заявлением по поддержке Украины, об этом сообщили в Белом доме.

«В 12:00 президент выступит с заявление по продолжению помощи Украине», - указано в опубликованном расписании главы Белого дома.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года издание Politico сообщило, что Вашингтон может отправить на Украину как минимум 30 танков M1 Abrams.

Издание отмечало, что военная техника будет не выделена из арсенала, которым располагает США, а будет специально закуплена для передачи Украине.

Уточнялось, что объявление о передаче танков может быть сделано в течение недели.

24 января телеканал Sky News Arabia сообщил, что президент США Джо Байден готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы сподвигнуть Германию к поставкам танков Leopard 2.

Телеканал привел слова собеседника из Пентагона, что ФРГ необходимо перестать упрямиться и передать Leopard Украине.

Он отметил, что для противостояния очередному наступлению России Украине понадобится 500 танков.

25 января 2023 года телеканал Al Jazeera сообщил, что президент США Джо Байден принял решение поставить Украине танки Abrams и намерен объявить об этом в среду 25 января.