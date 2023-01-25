Сенатор Клишас предупредил о зеркальном ответе России на конфискацию ее зарубежных активов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации РФ Андрей Клишас считает, что Россия может зеркально ответить на конфискацию ее зарубежных активов.

При этом он считает, что до конфискации собственности физических лиц, вероятнее всего, "не дойдет".

- Ответ возможен любой, вплоть до конфискации собственности иностранных государств. Но, до конфискации собственности физлиц, я уверен, не дойдет - у нас это не позволит сделать Конституция, - заявил российский сенатор РБК.

До этого замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику заявил, что несмотря на колебания запада по вопросу конфискации российских активов в пользу Украины, такая возможность имеет место быть.

Он также отметил, что наиболее "радикально настроены" к этому Канада и Польша. Он отметил, что Варшава уже готовит поправки к Конституции, чтобы законно конфискацию российские активы.