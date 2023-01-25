CNN: ВСУ становится труднее наносить удары по российским целям Фото: ТАСС

Украинские чиновники заявляют, что украинским войскам становится труднее наносить удары по российским целям из-за того, что россияне «учатся на своих ошибках», об этом сообщил телеканал CNN.

«Украинские официальные лица заявляют, что россияне учатся на своих ошибках на поле боя», - говорится в материале.

При этом отмечалось, что из-за этого украинским ракетам сложнее ударять по складам с боеприпасами и логистическим узлам.

Телеканал приводит слова представителя главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, что Россия продолжит наступательные действия на Донецкий и Луганский регионы.

Офицер уточнил, что по их предположениям, на этих территориях будут сфокусированы основные наступательные усилия Российской Федерации.

Как писал сайт KP.RU, 25 января 2023 года Минобороны РФ сообщило, что российские войска за минувшие сутки уничтожили несколько гаубиц иностранного производства в Донецкой Народной Республике.

В ведомстве уточнили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях ликвидированы три гаубицы немецкого производства, а также уничтожены 110 бойцов ВСУ.

Кроме того, Игорь Конашенков сообщал, что в районах населенных пунктов Разлив и Константиновка ДНР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Он подчеркнул, что общие потери противника за сутки на Донецком направлении составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

Также в Минбороне РФ сообщили, что ВС РФ за сутки пресекли действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР.