Российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили два склада с боеприпасами украинских войск в Донецкой народной республике, сообщает официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Разлив и Константиновка ДНР уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Общие потери противника за сутки на Донецком направлении составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубица «Мста-Б», – сказал он на брифинге.

По словам генерал-лейтенанта, на Донецком направлении российские войска продолжили успешное наступление и нанесли огневое поражение Вооруженным силам Украины в районах населенных пунктов Зализнянское, Дубово-Василевка, Северск и Победа в ДНР.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России заявило об освобождении добровольцами поселка Краснополье в ДНР.

Между тем российские войска продвигаются в направлении города Гуляйполе Запорожской области.