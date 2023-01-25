В Минобороны Франции сообщили, что первые бронемашины AMX10-RC доставят на Украину в феврале 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получит первые колесные танки AMX10-RC, которые Париж выделит Киеву, в феврале 2023 года. Об этом он сообщил в эфире телеканала France 5.

- Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля, - сказал руководитель военного ведомства.

При этом чиновник добавил, что французская сторона не называет количество поставляемых Украине бронемашин исходя из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что Франция выделила Украине кредит на льготных условиях в размере 100 миллионов евро. Средства направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования первоочередных расходов, в частности социальных и гуманитарных.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС в 2023 году профинансирует Украину примерно на 18 миллиарда евро.

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