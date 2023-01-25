Норвегия выделит танки Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна направит танки Украине, сообщает NRK.

При этом руководитель военного ведомства не стал уточнять, сколько именно техники страна выделит Киеву.

- Сейчас танки стали крайне востребованными. Норвегия поддерживают безвозмездную передачу танков Киеву. Норвегия должна быть вовлечена (в процесс оказания помощи Украине), - заявил министр.

При этом он уточнил, что страна готова обучать украинских бойцов. Он также пообещал направлять Незалежной финансирование.

Ранее старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен заявляла изданию Klassenkampen, что решение властей Норвегии о поставках на Украину артиллерийских систем обусловлено не волей правительства королевства, а нажимом руководства США.

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