Путин назвал хорошей идеей вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что в перспективе будет возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи.

При этом глава государства отметил, что в современных условиях осуществить эту идею будет не так просто.

- Идея у вас хорошая. Сейчас, наверное, непросто будет ее реализовать. Но в 2017 году, несмотря на крымские события, мы провели (фестиваль) и провели довольно успешно, - скзаал президент, отвечая на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль.

Он также добавил, что идея проведения такого мероприятия сама по себе абсолютно правильная.

- Конечно, мы поддержим, - заверил Путин.

25 января президент РФ во время посещения МГУ поддержал инициативу перенести День молодежи на последнюю субботу июня.

Как писал сайт KP.RU, день студента в России традиционно отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные именины российские студенты получили благодаря открытию Московского университета в 1755 году.