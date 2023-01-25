Один человек погиб и двое пострадали после наезда "ГАЗели" на севере Москвы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером 25 января на севере Москвы в районе Ленинградского шоссе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб.
По информации столичной Госавтоинспекции, еще два пешехода пострадали.
- На Ленинградском шоссе неподалеку от дома №63 к.1 водитель автомобиля "ГАЗель" совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода ... В результате происшествия один мужчина скончался на месте полученных травм. Еще двух пешеходов госпитализировали в тяжелом состоянии, - говорится в телеграм-канале ведомства.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, причины и детали случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что женщина с коляской пострадала в автомобильной аварии в Москве 5 января, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.
А в ноябре 2022 года смертельная авария произошла в столице, когда автомобиль "Киа" вылетел на тротуар, где находилась женщина с двумя детьми. Женщина и ее сын-подросток погибли, маленькая девочка в коляске выжила.