Один человек погиб и двое пострадали после наезда "ГАЗели" на севере Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 25 января на севере Москвы в районе Ленинградского шоссе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб.

По информации столичной Госавтоинспекции, еще два пешехода пострадали.

- На Ленинградском шоссе неподалеку от дома №63 к.1 водитель автомобиля "ГАЗель" совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода ... В результате происшествия один мужчина скончался на месте полученных травм. Еще двух пешеходов госпитализировали в тяжелом состоянии, - говорится в телеграм-канале ведомства.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, причины и детали случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что женщина с коляской пострадала в автомобильной аварии в Москве 5 января, когда переходила дорогу по пешеходному переходу.

А в ноябре 2022 года смертельная авария произошла в столице, когда автомобиль "Киа" вылетел на тротуар, где находилась женщина с двумя детьми. Женщина и ее сын-подросток погибли, маленькая девочка в коляске выжила.