Белый дом заявил об отсутствии предпосылок для ударов России по НАТО из-за поставок танков Киеву

Джон Кирби Фото: REUTERS

Нет никаких предпосылок к тому, что Россия нанесет удар по НАТО из-за поставок американских танков Abrams Киеву. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видим абсолютно никаких указаний на то, что господин Путин планирует удары по территории НАТО", - уточнил Кирби.

Напомним, правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Американский лидер Джозеф Байден отметил, что в пакет также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны ФРГ Писториус сообщил, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2.