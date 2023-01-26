Госсекретарь США Блинкен выразил мнение в статье Washington Post о будущем Украины после конфликта с РФ Фото: REUTERS

Некоторые читатели The Washington Post раскритиковали мнение госсекретаря США Энтони Блинкена о видении "справедливого и прочного мира" в Украине после конфликта с Россией. На комментарии под статьей обратили внимание РИА Новости.

Администрация президента США, как утверждается в публикации, начала планировать возможное распределение "военного баланса сил" после завершения российско-украинского конфликта. По замыслам Белого дома, новая стратегия должна помочь Украине не допустить "вторжения" России в будущем.

В агентстве же выделили комментарии, где читатели пишут о победе России над Германией в годы Великой Отечественной войны. "А мы что только что сделали? Убедили Германию отправить танки на опосредованную войну в Украине", - пишет РИА со слов комментатора.

По предположениям другого читателя, в будущем, вероятно, введут "налог" на восстановление Украины из-за нехватки бюджетных средств для поставок.

Третий комментатор, по словам РИА, отметил "провал" Блинкена с выходом из Афганистана, в сделке с Ираном и отношениях с Китаем. "Он - наш худший госсекретарь за всю историю. Даже хуже Помпео".

Сайт KP.RU писал, что Украина не намерена заключать подобие минских соглашений с Россией об урегулировании конфликта на Донбассе, которые были достигнуты в 2014 и 2015 годах при посредничестве Германии и Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье.

Отметив еще пять уроков "Минских соглашени", Кулеба заключил, что недостатки Минского процесса не должны повториться. По сути, они должны служить примером того, как не надо договариваться с Россией. По его словам, Минские договоренности обозначение "попыток договориться о прекращении войны, которая приводит лишь к противоположному результату". Их повторение гарантирует повторение наступления России.