Патриарх Кирилл призвал не выносить общие суждения о покинувших страну россиянах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал отказаться от общих суждений в адрес россиян, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление прозвучало на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч в четверг, 26 января 2023 года.

"Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании, - уточнил руководитель Русской православной церкви (РПЦ). - Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех".

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ пунктом о конфискации имущества российских граждан, покинувших страну, за действия, которые попадают под реабилитацию нацизма и экстремизм, а также дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Как заявил парламентарий, в последнее время россияне считают возможным "лить грязь" на страну, а также ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживая при этом "злодеев, нацистов и убийц", для сохранения благосостояния за границей.

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