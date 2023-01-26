В ДНР рассказали о сложностях штурма Угледара

Советник Пушилина заявил, что штурм Угледара осложнен большим количеством шахт Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы России в настоящее время ведут боевые действия под Угледаром, однако штурм города осложнен большим количеством шахт, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Прямо сейчас войска занимают новые позиции на подступах к городу, и бои идут уже на окраинах города. В городе в наличии подземная инфраструктура – там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, что усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Гагина, за время подхода к Угледару Вооруженные силы Украины предпринимал неудачные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить российские войска с этих рубежей. Советник врио главы ДНР заявил, что подразделения ВСУ в Угледаре представляют собой разрозненные части, в которых отсутствует какая-то коммуникация и согласованность действий.

Напомним, российские военные вошли в Угледар, на окраине города развернулись бои. В них применяется тактика сковывания, которая зарекомендовала себя в Соледаре и Артемовске.