Советник Пушилина сообщил, что российские военные вошли в Угледар и ведут бои на окраинах

Российские войска ведут бои на окраинах Угледара Фото: ТАСС

Российские военные вошли Угледар, на окраине города развернулись бои. Об этом сообщил в эфире канала "Соловьев Live" Игорь Кимаковский, советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

"Вошли и закрепились на окраинах, тем самым сковывают силы противника, уточнил Кимаковский. - Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать".

По его словам, в боях применяется тактика сковывания, которая отлично себя зарекомендовала в Соледаре и Артемовске.

Как ранее писал сайт KP.RU, 24 января Денис Пушилин сообщил об успехах российских подразделений на угледарском направлении возле населенного пункта Великая Новоселовка. По его словам, в районе Угледара и Павловки "идут постоянные артдуэли".

Напомним, еще в конце декабря командир украинского батальона Назарий Кишак пожаловался, что у него в семь раз меньше минометов в районе Угледара, чем у российских сил.