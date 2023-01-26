Российские военные уничтожили два украинских Су-25 в ДНР Фото: пресс-служба Минобороны России

Воздушно-космические силы и средства противовоздушной обороны России уничтожили за прошедшие сутки два украинских самолета Су-25 в Донецкой народной республике.

Как сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, один из самолетов был сбит российским истребителем в районе населенного пункта Андреевка, второй – системами ПВО в города Угледар.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили за минувшие сутки восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и Запорожской области.

Напомним, в начале января российская авиация сбила в ДНР украинские самолеты МиГ-29, Су-25 и вертолет Ми-8.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщило об уничтожении на Купянском направлении пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ, а по всей линии соприкосновения – десятков танков, бронемашин и автомобилей.