Российская авиация сбила в ДНР украинские самолеты МиГ-29, Су-25 и вертолет Ми-8

Российская истребительная авиация сбила украинские боевые самолеты. Фото: пресс-служба Минобороны России

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила два боевых самолета противника и один украинский вертолет в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 9 января 2022 года.

Истребитель МиГ-29 уничтожен в районе населенного пункта Гродовка, а штурмовик Су-25 - рядом с Ровным. Вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8 сбит неподалеку от населенного пункта Веролюбовка.

Как ранее писал сайт KP.RU, штаб ДНР 9 января заявил, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Бахмутское, расположенный к северо-востоку от Артемовска. Сейчас российские военные контролируют поселения к югу и юго-востоку от Артемовска, а также почти все поселения к востоку от него.

Напомним, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины в канун Рождества внезапно "взбесились" и начали беспорядочно стрелять по российским позициям в ДНР.