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НовостиПолитика26 января 2023 11:36

Песков подтвердил разговор Путина с главой Nord Stream 2 Варнигом

Пресс-секретарь главы государства не стал раскрывать подробности беседы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков подтвердил разговор Путина с главой Nord Stream 2 Варнигом

Песков подтвердил разговор Путина с главой Nord Stream 2 Варнигом

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин действительно разговаривал с исполнительным директором оператора газопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – Маттиасом Варнигом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я только могу сказать, что действительно Путин и Варниг знакомы, и они действительно общались», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Напомним, ранее исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG заявил о том, что разговаривал с президентом России о ситуации на Украине после начала российской военной спецоперации. По его словам , в разговоре с российским лидером он якобы неоднократно пытался выяснить подробности о ходе проведения СВО, а также обсудить цели российской армии в спецоперации на Украине. Однако, как подчеркнул предприниматель, Путин якобы сказал ему, что такие сведения он разглашать не может и обсуждать не будет.