Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Мedusa project* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Medusa Project*, которая владеет изданием «Медуза»*.

Как рассказали в ведомстве ТАСС, «по результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности организации Limited Liability Company (SIA) Medusa Project*. Там объяснили, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Напомним, на этой неделе Генпрокуратура РФ признала Фонд Андрея Сахарова** нежелательной организацией в России.

В начале марта 2023 президент России Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень иностранных источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом. В перечень были включены российские юридические лица, конечными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.

*СМИ, признанное в России иноагентом

**Организация, признанная в России нежелательной