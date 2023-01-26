Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Мedusa project*
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Medusa Project*, которая владеет изданием «Медуза»*.
Как рассказали в ведомстве ТАСС, «по результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности организации Limited Liability Company (SIA) Medusa Project*. Там объяснили, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Напомним, на этой неделе Генпрокуратура РФ признала Фонд Андрея Сахарова** нежелательной организацией в России.
В начале марта 2023 президент России Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень иностранных источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом. В перечень были включены российские юридические лица, конечными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.
*СМИ, признанное в России иноагентом
**Организация, признанная в России нежелательной