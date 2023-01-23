Генпрокуратуры заявила, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации" Фото: REUTERS

Генпрокуратура РФ признала Фонд Андрея Сахарова* нежелательной организацией в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 23.01.2023 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «The Andrei Sakharov foundation» («Фонд Андрея Сахарова»)*, США", - говорится в сообщении.

По версии Генпрокуратуры, деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Далее решение будет направлено в Министерство юстиции РФ для признания фонда "иностранной и международной неправительственной организацией".

Напомним, спикер Европарламента Роберта Метсола наградила народ Украины премией "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в 2022 год. Трансляция заседания велась парламентской пресс-службой. Метсола вручила награду лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

В октябре 2022 года Европарламент присудил премию "украинскому народу, представленному его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом".

Прежде Европарламент присудил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2021 год Алексею Навальному. Церемония вручения премии прошла на пленарную сессию Европарламента в Страсбурге 15 декабря 2021 года.

*признан нежелательной организацией в РФ.

Премия «За свободу мысли» была учреждена Европарламентом в 1988 году и названа в честь советского физика, лауреата Нобелевской премии мира (1975) и одного из лидеров правозащитного движения в СССР Андрея Сахарова. Лауреат данной премии, которая присуждается ежегодно, получает диплом и чек на 50 тыс. евро.