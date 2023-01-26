WSJ: команда Маска думает над продажей новых акций Twitter для гашения 3 млрд долларов долга компании

Американский бизнесмен Илон Маск взял 3 млрд долларов необеспеченных займов для покупки Twitter Фото: REUTERS

Команда Илона Маска изучает пути для погашения долга компании в 3 млрд долларов, в том числе, через продажу новых акций компании Twitter. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в декабре 2022 года представители Маска провели переговоры с инвесторами, пояснив, что вырученные деньги направят главе Twitter для выплаты самых дорогих кредитов.

Газета отмечает, что американский бизнесмен Илон Маск взял 3 млрд долларов необеспеченных займов из общей суммы долга в 13 млрд долларов. Необеспеченные кредиты будут погашены в первую очередь, и решить этот вопрос необходимо было к концу 2022 года, добавляет The Wall Street Journal.

Напомним, главный исполнительный директор Tesla Inc., американский предприниматель Илон Маск стал единственным человеком в мировой истории, который потерял 200 миллиардов долларов из собственного капитала.

Из-за падение акций Tesla в 2022 году на 65% и больших трат Маска на покупку в Twitter, что их рыночная стоимость, согласно индексу благосостояния Bloomberg, сильно обесценилась, и они больше не являются самым большим активом предпринимателя.