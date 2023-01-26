Как выглядит гигантский айсберг, отколовшийся от Антарктиды

Фото гигантского айсберга, отколовшегося от Антарктиды опубликовал "Роскосмос" Фото: Роскосмос.

В Антарктиде снова откололся гигантский айсберг, спутниковый снимок которого опубликовали в "Роскосмос". Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации.

"Спутники Роскосмоса следят за передвижением — в воскресенье айсберг A-74, площадью 1550 квадратных километров, оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что кадр выполнен российским помощником "Метеор-М". Аппарат служит для мониторинга глобальной и локальной облачности, поверхности планеты Земля, ледового и снежного покров.

Прежде сайт KP.RU писал, что огромный айсберг, размером 1 550 квадратных километров, отделился от шельфового ледника Бранта толщиной 150 метров через десять лет после того, как ученые впервые обнаружили на шельфе массивные трещины.

Подобное же разделение произошло примерно года назад и включали айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Кроме того, в мае 2022 года от западной части шельфового ледника Ронне, который расположен в море Уэдделла, откололся айсберга размером в 4320 квадратных метров, что превышает площадь испанского острова Мальорка в 3640 квадратных метров.