Петер Сийярто выступил с важным заявлением по украинскому кризису Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущие мировые державы должны в обязательном порядке отказаться от воинственной риторики и военных поставок Киеву, чтобы как можно скорее приступить к поиску путей урегулирования конфликта на Украине. С таким важным политическим заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы верим, что вместо того, чтобы поставлять все больше оружия, стоит сконцентрироваться на том, чтобы наступило прекращение огня и начались мирные переговоры... Я прошу представителей так называемых "супердержав", сесть за стол переговоров и начать разговор о том, как можно достичь мира", - отметил венгерский министр иностранных в ходе заседания Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН). Трансляция выступления Сийярто велась на его официальной странице в социальной сети Facebook.

Высокопоставленный венгерский дипломат, считающийся важным членом команды действующего премьера Венгрии Виктора Орбана, также отдельно подчеркнул тот факт, что Будапешт не собирается поставлять вооружения и военную технику боевикам Вооруженных сил Украины, так как подобные действия в данный момент будут глубоко иррациональными и приведут лишь к еще большей эскалации конфликта.

Ранее в крупном немецком городе Мюнхен прошел массовый протестный митинг, участники которого высказались категорически против поставок западных танков Украине. По их мнению, немецкие танки Leopard ни в коем случае нельзя передавать боевикам ВСУ (а федеральному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и немецкому министру обороны Борису Писториусу стоит крайне тщательно подходить к принятию подобных решение, обязательно учитывая мнение населения страны).

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