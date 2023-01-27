В МИД России назвали причину деградации отношений с США

Сергей Рябков сделал важное заявление об отношениях между РФ и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что контроль над вооружениями стал причиной глубокой деградации двусторонних отношений России и США

Соответствующее заявление высокопоставленный российский дипломат сделал в интервью газете "Коммерсант", которое опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В частности, как пояснил Рябков, двусторонний диалог был фактически полностью заморожен из-за действий Вашингтона, которые привели к контролю над вооружениями в «попытке оказать дополнительное политическое давление» на Россию. «В результате действий США контроль над вооружениями стал заложником общей глубокой деградации наших двусторонних отношений», — добавил Рябков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично заявил о том, что в настоящее время Соединенные Штаты и НАТО в целом фактически ведут против России настоящую "прокси-войну". По словам Медведева, прокси-войну ведут США, западный мир, страны НАТО и отчасти Франция, используя для этого украинский конфликт.

При этом Медведев подчеркнул, что он убежден в полной и безоговорочной победе России в данном геополитическом и военном противостоянии с "коллективным Западом". Он отметил, что в действительности Запад не хочет завершать украинский конфликт, а лишь делает все для того, чтобы он продолжался и разгорался все сильнее (речь, в частности, идет о постоянных западных поставках оружия и военной техники Украине).

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