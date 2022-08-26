Медведев рассказал, как НАТО и США ведут на Украине «прокси-войну» против России

Дмитрий Медведев заявил, что Запад ведет прокси-войну против России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вашингтон и страны НАТО ведут против России так называемую «войну по доверенности», прокси-войну. Об этом заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI в пятницу 26 августа.

По словам Медведева, прокси-войну ведут США, западный мир, страны НАТО и отчасти Франция, используя для этого украинский конфликт.

«Они не способствуют, эти государства, прекращению конфликта, а наоборот, всячески его разжигают, поставляя наступательные виды вооружений, начиная от стрелкового оружия и кончая реактивными системами залпового огня типа небезызвестной системы HIMARS», - заявил Медведев, напомнив о пакете военной помощи Украине в почти три миллиарда долларов, недавно принятом США.

«Ну разве это не война по доверенности, разве это не proxy war?», - резюмировал Медведев.

Замсекретаря Совбеза назвал причину начала Специальной военной операции на Донбассе.

Кроме того, Дмитрий Медведев ответил на вопрос о начале Третьей мировой словами из Апокалипсиса Иоанна Богослова и выразил надежду, что Апокалипсис не наступит.